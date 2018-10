Anna Faris et Chris Pratt : Divorcés, ils vendent leur sublime propriété

Le divorce fraîchement prononcé, Chris Pratt et Anna Faris ont rapidement mis à exécution l'accord passé avec le juge. Les deux stars hollywoodiennes viennent ainsi de mettre sur le marché leur sublime propriété californienne située à Hollywood Hills. Pour s'offrir ce petit bijou, il faudra débourser 4,9 millions de dollars, si on en croit l'annonce passée et relayée notamment par le Daily Mail, qui publie des photos de la demeure.

Les anciens tourtereaux habitaient donc cette propriété de style méditerranéen, pour laquelle ils avaient déboursé 3,3 millions de billets verts en 2013. Ils espèrent un profit estimé à 1,7 million si le bien se vend au prix exigé. Pratt et Faris, qui ont tous deux déjà retrouvé l'amour chacun de leur côté, vont se déleste de 436 m² composés trois chambres, quatre salles d'eau, une grande cuisine en bois, une piscine avec une terrasse et cuisine de jardin mais aussi deux très beaux salons dont un est entièrement boisé.

Mi-octobre, on apprenait le divorce officiel entre Chris Pratt et Anna Faris. Le couple avait soumis à la Cour supérieure Los Angeles des documents datés du 1er décembre 2017, dans lesquels l'actrice de la saga Scary Movie et la star de Jurassic World et des Gardiens de la Galaxie s'entendaient sur un seul et même motif, le traditionnel "différends irréconciliables", et s'accordaient sur la garde partagée du petit Jack, 6 ans. Les deux acteurs mettaient alors fin à 8 ans de mariage.

Peu de temps après leur séparation, on avait appris qu'Anna Faris avait retrouvé l'amour dans les bras du directeur de la photographie Michael Barrett, avec qui elle a été aperçue le 27 octobre, main dans la main. Chris Pratt est quant à lui en couple depuis plusieurs semaines avec Katherine Schwarzenegger, la fille du grand Schwarzy.