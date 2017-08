Anna Faris face à Chris Pratt : Cash, elle règle ses comptes avec son ex !

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe chez les fans. Le 7 août dernier, Chris Pratt et Anna Faris annonçaient conjointement leur séparation après dix ans d'idylle, dont huit ans de mariage. Après l'incompréhension, certains ont cherché des explications à cette surprenante rupture, alors que le couple semblait si heureux et uni. Tandis que certains accusaient volontiers Jennifer Lawrence (la partenaire de Pratt dans Passengers), les plus terre-à-terre se sont demandé si les carrières et modes de vie des deux acteurs n'avaient pas pris deux chemins différents. D'un côté, Anna Faris qui voulait se poser définitivement à Los Angeles et agrandir sa famille. De l'autre, Chris Pratt qui enchaîne les longs tournages, souvent loin du nid familial.

Lors d'un podcast intitulé Unqualified, la star de la saga Scary Movie, Anna Faris, s'est exprimée sur ce divorce. Et elle n'a pas hésité à s'en prendre l'air de rien à Chris Pratt. "La vie est trop courte, a-t-elle dit à une auditrice. Trop courte pour vivre une relation où tout ne va pas bien et où quelqu'un n'est pas là pour nous soutenir ou ne nous apprécie pas à notre juste valeur." Outch !

Mais la comédienne de 40 ans ne s'arrête pas là. "N'ayez pas peur de prendre votre indépendance si tout ne se passe pas bien. J'ai un peu fait cette erreur, je pense... Et si je devais vous donner un conseil pour conclure, ce serait de connaître votre valeur et votre indépendance", a-t-elle confié. Un double tacle en bonne et due forme qui met en évidence une Anna Faris déçue et amère. C'est triste...