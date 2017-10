Anna Faris recasée : Elle a remplacé Chris Pratt !

La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe sur la planète people et chez les fans du couple : Anna Faris et Chris Pratt ont annoncé leur divorce début août 2017. Deux mois et demi plus tard, ces deux-là s'affichent en amis et la comédienne vue dans la franchise Scary Movie est même recasée !

Photos à l'appui, TMZ assure que Anna Faris est en couple avec Michael Barrett. Un homme qui est loin d'être inconnu à Hollywood, puisqu'il est directeur de la photographie. On lui doit notamment Ted, Zookeeper, Albert à l'ouest, ainsi que 31 épisodes des Experts. Il se pourrait que leur rapprochement ait été facilité par le tournage film Overboard, une comédie romantique de Bob Fisher et Rob Greenberg dans laquelle la jolie blonde donne la réplique à Eva Longoria et pour laquelle a oeuvré Barrett. TMZ précise toutefois que les deux tourtereaux sont apparus ensemble en public à plusieurs reprises à partir de septembre, sans qu'il y a eut jusque-là de signes avant-coureurs.

Les fans d'Anna Faris ne s'y tromperont pas, le processus avait été sensiblement le même pour son idylle avec Chris Pratt. Les deux ex s'étaient rencontrés en 2007 sur le tournage de Take Me Home Tonight. La belle histoire s'est poursuivie avec huit années de mariage et un petit garçon, Jack (4 ans).

Parallèlement aux révélations de TMZ, Anna Faris a évoqué publiquement sa relation avec la star des Gardiens de la Galaxie dans un communiqué relayé par People. "Nous serons toujours là l'un pour l'autre, et nous serons toujours de grands amis, témoigne l'actrice de 40 ans. Il y a toujours autant de rires dans nos vies communes, et il est très fier de moi. Nous nous regardons évoluer, et il me fait toujours mourir de rire. Et je pense que je le fais mourir de rire aussi – sauf que lui, c'est un vrai bon acteur et qu'il est excellent en faux rires..."

Faisant allusion aux témoignages de fans attristés par leur rupture, elle confie : "C'est compréhensible que les gens soient si concernés par notre bonheur. Tout ce que je peux dire à ce propos, et c'est vrai, c'est que nous nous adorons." Anna Faris, que l'on retrouvera bientôt au cinéma dans Overboard, va publier d'ici à la fin du mois un livre, Unqualified, dont Chris Pratt a signé la préface.