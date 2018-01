Anna Faris (Scary Movie) de mariage : Le look de l'ex de Chris Pratt surprend...

L'héroïne de la saga Scary Movie a eu beaucoup de pression ! Anna Faris a en effet été choisie par son ami et coanimateur de l'émission Unqualified pour être l'officiante de la cérémonie de mariage de son copain. Ce dernier a dit oui en Californie à sa belle Amy. Si le couple est aux anges, les observateurs ont rapidement remarqué un détail : l'ex-femme de Chris Pratt arbore en cette journée des bottes Ugg ! Ce ne sont pas les souliers les plus élégants pour un tel événement, mais certainement les plus confortables !