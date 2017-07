Anna Wintour : La terrible patronne de Vogue se lâche comme jamais !

Clairement, cette fois c'est certain, le monde ne tourne pas rond ! Alors qu'on connaissait une Anna Wintour rigide, robotique et dont le dernier sourire en public remonte sans doute à Mathusalem, une vidéo dévoilée par Salma Hayek sur Instagram vient faire s'effondrer toutes nos certitudes !

L'actrice a publié, jeudi 13 juillet, une vidéo enregistrée par ses soins lors de la dernière édition du Met Gala à New York. On y voit la chanteuse Katy Perry donner un concert - pendant lequel elle avait d'ailleurs interprété sa nouvelle chanson Bon Appétit sans grand succès - et, au son du tube Teenage Dream, on voit aussi plusieurs invités se déhancher. Si, au premier plan, on pouvait reconnaître Selena Gomez et son chéri The Weeknd, à leurs côtés on voyait également une femme de dos, dansant le diable au corps...

Après une (très) courte enquête, il s'avère que le carré plongeant de la dame en question a trahi son identité et qu'il s'agissait donc d'Anna Wintour. La patronne du Vogue américain était survoltée comme jamais !