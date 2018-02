AnnaLynne McCord : Une co-star de 90210 lui faisait la guerre sur les plateaux

Près de cinq années après la diffusion du dernier épisode de 90210, reboot de la série culte des années 1990 Beverly Hills, AnnaLynne McCord a profité de son passage dans l'émission de Wendy Williams, mardi 6 février 2018, pour révéler une anecdote bien gardée.

En tournée promotionnelle pour défendre la sortie du film First We Take Brooklyn, l'actrice de 30 ans est revenue sur l'époque où elle tournait pour la télévision. Celle qui interprétait autrefois le rôle de Naomi Clark dans 90210 a ainsi révélé qu'elle avait vécu une relation difficile avec l'une de ses co-stars de la série, Shenae Grimes, alias Annie Wilson. "On s'est entre-déchirées pendant cinq ans et le jour où on a bouclé le tournage, Shenae m'appelle et me dit : 'Je n'arrive pas à croire que ça soit fini.' Je lui ai dit: 'Sérieusement, sal*** ?!", a-t-elle lâché.

Pour justifier sa réaction, AnnaLynne McCord a expliqué qu'elle souffrait à l'époque d'"anxieté sociale", un trouble qui se traduisait par une timidité excessive et qui l'"excluait" régulièrement du groupe. Au final, les tensions avec Shenae Grimes se sont apaisées à la fin du tournage. "On a réglé les choses la veille de la fin du tournage et j'ai fini par assister à son mariage en Angleterre [Shenae Grimes a épousé Josh Beech en mai 2013 à Ashford, NDLR] et maintenant nous sommes amies. On se fait des dîners. C'est génial, je l'adore", a-t-elle conclu. Ouf.