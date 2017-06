Anne Alassane (Masterchef) : Nouvelle vie 5 ans après la mort de ses deux filles

En janvier 2012, Anne Alassane a dû faire face à un drame terrible. Un incendie accidentel s'est déclaré dans sa ferme-auberge La Pays'Anne, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Deux de ses six enfants, les petites Rose (4 ans) et Louise (2 ans) qui se trouvaient à l'intérieur, y ont trouvé la mort. Cinq ans après le drame, elle raconte sa nouvelle vie au magazine Gala.

La gagnante de Masterchef, qui a depuis donné naissance à deux petites filles Margaux (4 ans) et Amélie (2 ans), et fait face à un nouvel incendie en 2013, a quitté Montauban. Avec sa petite tribu et son compagnon Mike, la cuisinière de 41 ans s'est installée à Boisseuil, près de Limoges, où elle a ouvert un nouveau restaurant baptisé Le Lanaud. Et si, au départ, les enfants du couple ont rejeté l'idée de quitter leur ville, "aujourd'hui, plus personne ne parle de Montauban", a précisé Anne Alassane auprès de nos confrères.

Rose et Louise veillent sur nous

Un nouveau départ pour la famille. "On aurait aimé le faire tout de suite après [le drame, NDLR]", a-t-elle confié. Et de poursuivre sur la disparition de ses deux fillettes : "On se dit que, de là-haut, Rose et Louise veillent sur nous..."

"Margaux et Amélie ont quasi le même âge que Louise et Rose [au moment de leur mort, NDLR] et j'ai parfois l'impression de retrouver Louise en Margaux et Rose en Amélie. Tant physiquement que du point de vue de leur caractère et de leurs réactions, donc c'est un peu difficile...", a également déclaré Anne Alassane, tandis que "ses yeux s'embuaient", comme l'ont précisé nos confrères de Gala. D'ailleurs, si Amélie est "trop petite", Margaux "commence à poser des questions parce qu'elle voit des photos..."

Malgré la douleur, cinq ans après, la chef de cuisine relativise : "J'ai appris à prendre ce que la vie nous donne, et à accepter aussi ce qu'elle nous enlève..." Désormais, elle se dit heureuse, du moins "autant qu'[elle peut] l'être". "Et puis il y a les enfants, ils sont toute ma vie, toute ma force", a-t-elle conclu.

L'intégralité de l'interview d'Anne Alassane est à retrouver dans le magazine Gala en kiosques le 14 juin 2017.