Anne-Claire Coudray : Sa réaction coquine après un reportage sur le naturisme !

On connaissait l'expression "se mettre à nu" mais il était rare de l'appliquer au sens le plus littéral. Pourtant, le mode de vie sans vêtements est de plus en plus courant, en dehors des vacances. C'est ce qu'on appelle le naturisme urbain. Une tendance qui séduit toujours plus de gens chaque jour. En effet, on recenserait près de 2 millions et demi de naturistes français.

Devant un tel essor, nombreuses sont les entreprises à proposer des initiations à cet univers. Dans le reportage de TF1 diffusé lors du JT d'Anne-Claire Coudray vendredi 29 juin 2018, des adeptes naturistes vous emmènent avec eux suivre des cours de chant, nager à la piscine ou encore dîner dans un restaurant, le tout dans le plus simple appareil. "Il n'y a plus d'étiquette vestimentaire, il n'y a plus de niveau social. Si tu es un géant du CAC40 et que je suis boulanger, une fois nu, je ne serai pas plus que ça", déclare une nouvelle recrue du mouvement.

L'équipe de journalistes qui a réalisé ce reportage s'est donc prêtée au jeu du naturisme. Avant de rendre l'antenne à Anne-Claire Coudray, ils proposent tout de même à leur collègue de venir les rejoindre dans le restaurant O' Naturel à Paris, dans lequel ils sont assurés de ne pas se tâcher. Amusée par cette proposition, la présentatrice du 20h ne s'effarouche pas et surenchérit d'une réponse coquine : "D'accord, seulement si vous enlevez cette petite serviette de table !"

Dimanche 24 juin dernier, c'était la première édition de la Journée parisienne du naturisme à l'espace nudiste du bois de Vincennes. Plus d'un millier de personnes étaient attendues pour un cours de yoga naturiste. Une journée qui aura désormais lieu tous les derniers dimanches de juin.