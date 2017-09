Anne-Elisabeth Blateau (Scènes de ménages) "en maternité" : Ses confidences

Quand elle ne fait pas des scènes de ménage sur M6, Anne-Elisabeth Blateau, qui interprète Emma dans la série, pouponne. L'actrice de 41 ans est en effet devenue maman en juillet 2016 d'un petit garçon prénommé Hadrien (14 mois).

Quand on lui a demandé quel tableau elle serait lors de son interview pour Télé 7 Jours, elle a alors répondu : "Une toile de Picasso représentant son fils aîné, Paulo, qu'il a eu avec sa première femme, Olga, une danseuse russe. Comme je suis en pleine maternité." Une maternité sur laquelle la collègue de David Mora (Fabien) préfère rester discrète. Elle n'a en revanche pas été avare en confidences sur son amour du théâtre, des téléphones vintage ou encore du tango qui la "réconcilie avec le sentiment amoureux et la passion".

Si elle est aujourd'hui une maman comblée, Anne-Elisabeth Blateau a eu du mal à sauter le pas. "L'idée même de devoir m'arrêter ne serait-ce que trois mois ou de refuser un projet qui me botte parce que je suis enceinte me panique complètement. L'engagement à vie, que ce soit avec un homme ou un enfant me terrifie", confiait-elle au détour d'une interview pour Gala il y a trois ans.

On imagine que son rôle dans Scènes de ménages a tout changé. Pour rappel, son personnage a un enfant, la petite Chloé.