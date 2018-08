Anne-Elisabeth Blateau (Scènes de ménages) triste du départ de Cédric et Marion

Scènes de ménages fait sa rentrée sur M6 ! Depuis lundi 27 août 2018, les fans de la série ont pu découvrir les nouvelles aventures insolites et cocasses de nos cinq couples favoris : Huguette et Raymond, Camille et Philippe, Marion et Cédric, Liliane et José et Emma et Fabien. Sans parler de l'arrivée du nouveau couple : Leslie et Léo, les jeunes amoureux qui emménagent pour la première fois ensemble.

Lors de la conférence de presse du programme, Purepeople.com était parti à la rencontre des comédiens. Parmi eux, Anne-Elisabeth Blateau (Emma) avait accepté de dévoiler quelles seraient les nouveautés pour son binôme : "On va enfin découvrir notre petite Chloé... depuis le temps. On va voir sa frimousse, on va la voir vivre, parler..." explique-t-elle.

L'actrice est également revenue sur l'annonce choc du départ d'Audrey Lamy et Loup-Denis Elion, un tandem incontournable de la pastille humoristique qui aura tenu près de dix ans à l'écran. Anne-Elisabeth Blateau a exprimé sa peine de les voir quitter le navire : "Triste de les perdre, de les voir un peu moins. Après, ils continuent à être diffusés, donc ils ne disparaissent pas mais c'est le premier départ de la famille."

Retrouvez Scènes de ménages du lundi au vendredi à 20h25 sur M6

