Anne-Elisabeth Lemoine a cru mourir : "J'ai vécu dans la terreur pendant un an"

Plus jeune, Anne-Elisabeth Lemoine, 47 ans, ne pensait pas vivre jusqu'à aujourd'hui. Interviewée par nos confrères du magazine Psychologies, l'animatrice révèle en effet avoir vécu pendant une année dans l'angoisse de mourir. Un épisode de son enfance qui l'a marquée et qui a forgé son caractère...

À l'âge de 10 ans, celle qui est aujourd'hui aux commandes de C à Vous (France 5) était "une petite fille très pieuse". "Un soir, en 1981, alors que je faisais ma prière avant d'aller me coucher, j'ai entendu une voix qui me disait : 'Tu vas mourir le 11 mai 1982 !'", confie-t-elle. "Effrayée", elle a foncé voir son père pour lui expliquer ce qui venait d'arriver. Ce dernier, présenté comme "fataliste", a "expédié son cas" en lui lançant un expéditif "Va faire une prière !", alors qu'Anne-Elisabeth Lemoine aurait eu besoin d'être rassurée par un "Bien sûr que ça n'arrivera pas !"...

"J'ai vécu pendant un an dans la terreur de ce 11 mai 1982, poursuit-elle. Je me disais que je ne survivrais pas à l'anniversaire de ma soeur aînée Véronique, née le 13 mai." Terrifiée, elle avait à l'époque rapporté l'événement à "[ses] amies de la Légion d'honneur, où [elle] était en pension". "C'était compliqué, cette angoisse à porter, pour une petite fille de 11 ans. La nuit du 10 mai, j'ai voulu résister au sommeil. J'avais demandé à mes copines de veiller sur moi dans le dortoir. Et puis, évidemment, je me suis endormie", raconte l'animatrice.

Le lendemain, Anne-Elisabeth Lemoine était bel et bien vivante. Mais elle en est sortie changée à tout jamais : "Sérieusement, c'est un épisode assez fondateur dans mon fonctionnement mental et dans la façon dont j'envisage l'existence. La mort est une réalité. Je pense à elle, tous les jours. C'est ma façon de m'y préparer." Toutefois, la jolie blonde nuance : "Je ne traîne pas cette pensée comme un boulet. Je suis d'un naturel joyeux. Me lever le matin est un bonheur."

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Psychologies, actuellement en kiosques.