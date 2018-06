Anne-Elisabeth Lemoine, "C à vous" au top ! : "On n'est pas dans le clash"

Depuis qu'elle a succédé à Anne-Sophie Lapix à la tête de C à vous sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine fait les beaux jours de la chaîne tant le public est au rendez-vous chaque soir. Fière du travail accompli, l'animatrice a accepté de faire un bilan en cette fin de saison lors d'un entretien avec Le Parisien.

D'entrée de jeu, Anne-Elisabeth Lemoine (47 ans) a statué à propos de la progression en audience du talk show sur un an (1,14 million de fidèles pour 6,4% du public contre 1,01 million et 5,7% l'an passé) : "C'est génial. Certains matins, on s'est pincé en découvrant les audiences. (...) Je n'ai pas d'explication. On est heureux d'être ensemble, et ça se voit l'antenne. Un changement de présentateur, ce n'est pas anodin. Je suis différente d'Anne-Sophie qui était beaucoup moins gaffeuse ! Les invités apprécient l'ambiance chaleureuse et bienveillante. C'est ce que me disent les gens que je croise au marché."

L'animatrice a également fait valoir que C à vous n'était pas une émission où l'on éludait les questions qui fâchent mais où l'on avait pourtant à coeur d'éviter les clashs et les buzz en tous genres. "Le clash, ce n'est pas le genre de la maison. Je suis un peu pestouille mais pas méchante. On pose les questions qui fâchent mais sans agressivité. On ne donne pas de leçons. On reçoit tout le monde. On n'est pas dans le clash, même quand on accueille Cyril Hanouna", a-t-elle assuré. Et de poursuivre justement sur la concurrence de TPMP sur C8 et de Quotidien sur TMC : "Je ne veux surtout pas rentrer dans le jeu des passes d'armes. C'est une énergie négative inutile. (...) On les bat souvent en audience mais on ne fanfaronne pas car nos horaires sont incomparables."

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, aujourd'hui en kiosques.