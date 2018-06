Anne-Elisabeth Lemoine émue face à ses premiers débuts à la télévision !

Le 16 juin 2018, Anne-Élisabeth Lemoine a présenté un nouveau numéro de C à Vous sur France 5. Aux côtés de Pierre Lescure, l'animatrice de 47 ans a reçu Jacques Expert, l'écrivain spécialiste en affaires judiciaires. C'était un invité pas comme les autres puisqu'il a eu la chance de connaître Anne-Élisabeth Lemoine dès ses débuts à la télévision.

Pierre Lescure a donc profité de l'occasion pour faire une grosse surprise à Anne-Élisabeth Lemoine. "Babette nous dit souvent que vous êtes un des premiers à l'avoir mis à l'antenne et que vous lui avez fait confiance. On peut dire que vous avez eu du pif", a-t-il lancé à Jacques Expert. Enthousiaste, il a fini par dévoiler une vidéo où la présentatrice de C à Vous débutait sa carrière comme chroniqueuse dans Ça balance à Paris sur Paris Première.

Prise par surprise, Anne-Élisabeth Lemoine s'est montrée à la fois émue et gênée. Elle a d'ailleurs caché son visage derrière ses mains avant d'éclater de rire lors de la diffusion de la vidéo.