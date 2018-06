Anne-Elisabeth Lemoine en larmes à cause de son papa : "Il avait peur..."

Samedi 2 juin 2018, Isabelle Ithurburu - actuellement enceinte de son premier enfant - recevait Anne-Elisabeth Lemoine dans Le Tube (Canal +). Et, l'animatrice de C à vous (France 5) ne s'y attendait probablement pas, mais elle a vécu un moment riche en émotions.

Reporter, chroniqueuse, animatrice joker, puis animatrice de C à vous à la place d'Anne-Sophie Lapix depuis septembre dernier... Elle en a parcouru du chemin celle qui a fait ses débuts à la télévision dans les années 2000 avec Marc-Olivier Fogiel, dans On ne peut pas plaire à tout le monde ! L'équipe du Tube a donc réalisé un magnéto afin de retracer ce beau parcours.

On y découvre notamment les témoignages de Marc-O et de son chroniqueur Pierre Lescure. Ce dernier l'a d'ailleurs beaucoup touchée en vantant ses mérites. Mais le discours qui l'a le plus émue est sans conteste celui de son papa Jean-Pierre, son plus fidèle téléspectateur. Anne-Elisabeth Lemoine n'a en effet pu retenir ses larmes en l'entendant déclarer : "Elle ne pouvait pas rester une éternelle numéro 2. Mon épouse, moi et toute la famille sommes très fiers d'elle. Nous sommes une grande tribu et sommes tous fiers de sa réussite."

Une fois les images dévoilées, la belle blonde a réagi, toujours très émue : "C'est pour mes parents que je fais tout ça. Il regarde l'émission tous les soirs. Il est pire qu'un producteur. Pendant qu'on était en vacances au mois d'avril, il m'a envoyé un message pour me dire : 'Ca suffit maintenant les best-of.' Il avait peur pour l'émission. (...) Tous les soirs, il débriefe. Il a un regard extrêmement précis et a toujours suivi avec beaucoup d'attention mon parcours et celui de mes frères et soeurs."

Et il pourra continuer à la suivre avec attention puisqu'Anne-Elisabeth Lemoine a révélé être de retour à la tête de C à vous la saison prochaine.