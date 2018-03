Anne-Elisabeth Lemoine, l'équipe C à vous : "Je les vois autant que ma famille"

Depuis 2014, Anne-Elisabeth Lemoine officie dans C à vous, sur France 5. Au départ, elle était chroniqueuse puisque la présentation avait été confiée à Anne-Sophie Lapix. Mais après que cette dernière a quitté le programme en 2017, c'est elle qui a pris les commandes. Et son planning est calé à la minute près.

"Je me remets en question tous les jours. C'est un travail de chaque instant qui démarre tôt le matin. J'écoute la radio en m'occupant de mes enfants. J'ai des petits postes à antenne que je promène de pièce en pièce (...). Je garde aussi un oeil sur mon portable car nous échangeons beaucoup avec les producteurs et les programmateurs avant la conférence de rédaction à 10h", a confié Anne-Elisabeth Lemoine au cours de son entretien pour Télé 7 Jours.

Mais son travail, la maman d'Arthur (14 ans) et Vasco (5 ans) l'adore. Et heureusement car l'animatrice de 47 ans a admis qu'elle voyait autant sa famille que ses collègues : "Ce qui est particulier à C à vous, c'est que nous n'avons pas l'impression de faire de la télévision. Nous travaillons dans un loft, en plein 11e arrondissement de Paris, dans des conditions agréables. On passe des bureaux au plateau comme d'une pièce à une autre. Je connais la situation familiale de tout le monde. On sait qui va devenir papa bientôt, qu'il faut garder un beignet pour Maxime Switek chaque jeudi. Je les vois autant que mon mari [Philippe Coelho, NDLR] et mes enfants et je les aime vraiment. Notre complicité est aussi appréciée par les invités." Une ambiance chaleureuse qu'elle n'échangerait pour rien au monde... du moins, jusqu'au prochain mercato qui pourrait réserver des surprises.

Anne-Elisabeth Lemoine a également profité de cet entretien pour dévoiler ce que représentait son tatouage à l'annulaire. Aussi a-t-on appris qu'il s'agissait de sa bague de fiançailles, une oeuvre corporelle copiée par son mari : "Nous avons fait ça un an avant de nous marier. Nous l'avons fait en 2010, au Portugal (...). Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, notre fils de 5 ans en veut un et ne comprend pas pourquoi il n'a pas le même." Bon courage pour le lui expliquer !

L'intégralité de l'interview d'Anne-Elisabeth Lemoine est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques lundi 12 mars.