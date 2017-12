Anne-Gaëlle Riccio enceinte : L'animatrice attend son troisième enfant !

Le 20 septembre dernier, Anne-Gaëlle Riccio annonçait être enceinte de son troisième enfant sur son compte Instagram.

"Bon et bien voilà pourquoi je suis restée silencieuse ces derniers temps : Bébé 3, en route ! C'est reparti", avait révélé avec enthousiasme l'animatrice télé de 39 ans (déjà maman de Thaïs, 9 ans, et Sacha, 6 ans) en légende d'une photo d'elle – en mode studio Harcourt – avec le ventre légèrement arrondi.

Un mois plus tard, le 28 octobre 2017, la chroniqueuse de Tout le monde à son mot à dire sur France 2 épanouie auprès de son mari Nicolas se saisissait une nouvelle fois de son compte Instagram pour parler de sa grossesse... et de sa supposée malchance. "Vive les hormones ! Beaux cheveux, belle peau, beaux ongles pendant 9 mois ?... Moi, je ne connais pas. Visiblement j'ai été oubliée sur ce coup-là. Merci de ne pas m'envoyer de messages de consolation, c'est encore pire", ironisait-elle, le ventre de plus en plus rond.

Bien entendu, les abonnés de la jolie animatrice ont été nombreux à lui remonter le moral et à la rassurer. "Mais qu'est-ce que tu dis ? La nature t'a gâtée", "La photo est très belle !! Je dis ça, je dis rien", "Même si tu veux pas qu'on te console, tu es une belle femme et on t'adore", pouvait-on lire parmi les premières réactions.

Félicitations Anne-Gaëlle !