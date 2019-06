Anne Gravoin, Franck Dubosc déchaîné... : Début d'été mémorable en Bretagne

J-3 avant le début de l'été ! Cette saison encore, les stars s'envoleront pour les plus belles plages de la planète. Celle de Dinard, en Bretagne, en fera peut-être partie : Anne Gravoin, un Franck Dubosc amoureux et déchaîné et Zinédine Soualem s'y sont rendus en repérage...

C'est sur invitation de Barrière que Franck Dubosc et compagnie sont allés à Dinard, en Ille-et-Vilaine. Samedi 15 juin 2019, le groupe hôtelier y a célébré la réouverture de son établissement rénové, l'Hôtel Barrière Le Grand Hôtel Dinard. La violoncelliste (et ex-épouse de l'ancien premier ministre Manuel Valls) Anne Gravoin en a découvert la nouvelle décoration, au côté de Nicolas Guiraud. Le héros du film All Inclusive (sorti le 13 février 2019) Franck Dubosc et son épouse Danièle Dubosc avaient également fait le déplacement.

Zinédine Soualem, Arnaud Ducret et leurs compagnes respectives, la nièce de Michel Boujenah, Lucie, Shirley Bousquet et Ariane Massenet étaient aussi de la partie. Les chanceux convives de cette inauguration ont dîné puis dansé grâce à un quartette invité pour animer l'événement.

L'Hôtel Barrière Le Grand Hôtel Dinard, propriété du groupe Barrière, a rouvert ses portes le 12 avril. Rénovation des cuisines, décoration, mobilier et espace bien-être repensés : l'hôtel 5 étoiles, construit en 1858, passe de 89 à 86 chambres pour créer une suite supplémentaire et deux suites juniors avec portes communicantes. Toutes ont été refaites du sol au plafond.