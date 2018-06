Anne Gravoin séparée de Manuel Valls : L'après en solo

"Une page se tourne après douze belles années de vie commune", c'est par ces mots livrés à Paris Match il y a quelques semaines que Manuel Valls a officialisé sa rupture avec celle qu'il avait épousée en 2010 à Évry, la violoniste Anne Gravoin. Une "séparation est toujours un acte douloureux", avait-il ajouté, se refusant à tout autre commentaire. À peine avait-il révélé leur séparation qu'on apprenait que Manuel Valls était en couple avec Olivia Grégoire, "une élue de la Répu­blique en marche âgée de 39 ans", nommée porte-parole de son mouve­ment poli­tique à l'As­sem­blée natio­nale comme le dévoilait VSD.

Si Anne Gravoin aurait eu toutes les raisons de perdre de pied, il n'en a rien été. Solide, la violoniste de 52 ans poursuit son chemin en solo, portée par son art et par Juliette, née en 1992 de son premier mariage avec le photographe Jacques Beneich décédé à l'été 2017. "Ma vie, c'est mon travail. Et l'amour que j'ai pour ma fille et les enfants de mon ex-compagnon", confie Anne Gravoin dans le numéro du 27 juin 2018 du magazine Gala. Les douze années passées aux côté des quatre enfants de Manuel Valls, Benjamin (né en 1991), Ugo (né en 1993) et les jumeaux Alice et Joachim (nés en 1999), fruits de son mariage avec Nathalie Soulié, ne s'effaceront jamais. Très attachée à sa relation avec sa fille unique, Anne Gravoin regrette cependant leur séparation. Juliette vit à Los Angeles depuis quatre ans et étudie le cinéma en Californie : "Je la vois trop peu."

Si sa vie amoureuse semble pour le moment en suspens, sa carrière reste plus que jamais sa priorité et les projets s'enchaînent. Anne Gravoin travaille déjà sur le prochain album de Nolwenn Leroy, sur "la création d'un orchestre philharmonique pour les représentations de Vladimir Cosma, l'hiver prochain, au Grand Rex", mais aussi sur le musique de L'Empereur de Paris avec Vincent Cassel, le film de Jean-François Richet qui sortira en décembre prochain. Celle qui était en partie en tournée avec Johnny Hallyday en 2012, "une expérience inouïe", ne se fixe aucune limite : "On me propose de tenter de nouvelles expériences, pourquoi pas du théâtre, un jour..."