Anne Hathaway, fière maman engagée, publie (enfin) une photo de son fils

Bientôt à l'affiche d'Ocean's Eight, Anne Hathaway a fait un retour remarqué sur la scène publique. L'actrice américaine a profité de la Journée internationale du droit des femmes pour faire un discours lors d'une conférence de presse de l'ONU Women à New York le 8 mars. En parallèle, la jeune maman engagée a publié pour la première fois une photo de son fils qui fêtera ses 1 an le mois prochain.

Ambassadrice de bonne volonté pour l'ONU depuis juin 2016, Anne Hathaway est, comme Charlize Theron, Emma Watson ou Nicole Kidman, une figure hollywoodienne militante. Au pupitre, la star a livré un discours fort et émouvant. Elle a ainsi remercié "toutes celles qui ont participé à la création de nos lois actuelles" et demandé à ses congénères de poursuivre le combat "en changeant notre langage et en éloignant nos pensées de la question du genre". Elle a cité pour exemple le combat d'Emma Watson, en soulignant que "quand les hommes ont répondu à l'appel d'Emma Watson pour le projet 'HeForShe', le monde a grandi". "Honorons les sacrifices de nos parents en créant un chemin pour une vérité plus universelle, plus juste, qui permettra de définir la vie de chacun", a ajouté la jolie brune de 34 ans, avant d'évoquer le rôle des parents d'aujourd'hui.

"En particulier la vie de nos enfants, car les congés parentaux font davantage que simplement offrir aux parents plus de temps avec leurs enfants, cela permet de changer l'histoire de ce que les enfants observent et imagineront possible pour eux-mêmes. Chaque génération doit trouver son chemin, dit-elle. Quand les femmes partout dans le monde ont réclamé le droit de vote, nous avons fait un pas important vers l'égalité. Quand le mariage des homosexuels a été légalisé aux États-Unis, nous avons mis un terme à une loi discriminatoire."

Le lendemain, elle publiait une photo adorable sur Instagram de son fils, Jonathan Rosebanks Shulman, en train de la regarder aux Nations unies sur un ordinateur portable. "JRS en train de regarder le discours de maman à l'ONU hier", écrit-elle en légende en rajoutant des hashtags tels que "Pour nos garçons, pour nos filles, pour le futur, les parents sont des parents".