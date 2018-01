Anne Hathaway malade comme un chien et au naturel... mais "solidaire"

Auréolée en 2013 du prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les Misérables, Anne Hathaway aurait pu être sur le tapis rouge des Golden Globes 2018, aux côtés d'Angelina Jolie, Eva Longoria enceinte, Halle Berry, Sharon Stone ou encore Catherine Zeta-Jones. Mais, très malade, la star américaine était absente.

Son état de santé ne l'a toutefois pas empêchée d'afficher ouvertement sa solidarité avec ses copines et consoeurs vêtues de noir pour soutenir le mouvement Time's Up ; un fonds pour soutenir toutes les victimes de harcèlement sexuel. L'actrice a répondu notamment à l'appel d'Eva Longoria qui invitait les téléspectateurs et fans à s'habiller eux aussi en noir et à l'afficher sur les réseaux sociaux au travers des hashtags #TIMESUP et #WHYWEWEARBLACK.

Dimanche soir, Anne Hathaway a ainsi posté une photo d'elle totalement naturelle se prenant devant un miroir. Faisant le V en signe de victoire et de paix, la comédienne arborait une longue et très simple robe noire. "Solidarité depuis mon lit de malade", écrit l'intéressée dont le message a été "liké" par plus de 733 000 internautes.