Anne Hathaway : Son rôle improbable dans Colossal !

La variété des projets d'Anne Hathaway est réjouissante ! Oscarisée après sa performance dans Les Misérables, reine blanche dans Alice de l'autre côté du miroir et très attendue dans l'ultra-alléchant Ocean's Eight, l'actrice américaine se révèle monstrueuse dans un film au pitch improbable : Colossal. Découvrez sans plus attendre un extrait de ce long métrage.

L'histoire : Gloria (Anne Hathaway) est une jeune New-Yorkaise sans histoire. Mais lorsqu'elle perd son travail et que son fiancé la quitte, elle est forcée de retourner dans sa ville natale, où elle retrouve Oscar (Jason Sudeikis), un ami d'enfance. Au même moment, à Séoul, une créature gigantesque détruit la ville. Gloria découvre que ses actes sont étrangement connectés à cette créature.

L'heureuse maman de Jonathan (1 an, né de son mariage avec Adam Shulman) a le plaisir de donner la réplique au papa au top Jason Sudeikis (il a deux enfants avec Olivia Wilde, Otis et Daisy) dans ce film qui mélange les genres sous la direction de Nacho Vigalondo, réalisateur du court métrage 7:35 de la mañana, nommé à l'Oscar du meilleur court métrage de fiction.