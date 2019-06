Anne-Marie (L'amour est dans le pré) : La compagne de Gégé a changé de look !

Hier, mardi 4 juin 2019, Karine Le Marchand retrouvait les agriculteurs de L'amour est dans le pré saison 12 (M6) pour le tournage d'une émission spéciale retraçant leur nouvelle vie. Sur Instagram, elle a partagé quelques images. Dessus, Anne-Marie, prétendante de Gégé, affiche un nouveau look.

"Gégé et Anne-Marie... Tournage du Que sont-ils devenus ? 2 jours à retrouver la saison 12, quel bonheur...", a écrit Karine Le Marchand en légende d'une photo d'elle entourée de l'éleveur de vaches et de brebis ainsi que de sa compagne Anne-Marie qui a bien changé. À l'antenne de L'amour est dans le pré, la jeune femme arborait une coupe brune et courte, désormais, elle s'est laissé pousser les cheveux et a opté pour une couleur plus claire, dans les tons miel caramel. Un nouveau look qui lui va à ravir !