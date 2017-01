Anne Marivin (Bienvenue chez les Ch'tis) : Son chéri auteur du "Je suis Charlie"

Célèbre second rôle de la comédie française, propulsée par le rôle d'Annabelle Deconninck dans Bienvenue chez les Ch'tis, Anne Marivin vit encore aujourd'hui avec le succès historique du film de Dany Boon. Pourtant, l'actrice originaire de Senlis aimerait bien être vue autrement que comme "l'actrice de". Avant les Ch'tis, elle avait enchaîné les petits rôles dans Podium de Yann Moix, Prête-moi ta main d'Éric Lartigau ou Ne le dis à personne de Guillaume Canet. Elle a ensuite joué dans Les Petits Mouchoirs, Le coach, Tu seras mon fils. En 2017, elle sera à l'affiche de quatre films. Elle retrouvera Dany Boon dans Raid Dingue le 1er février et sera dans le sulfureux Chez nous de Lucas Belvaux, le 22 février, puis dans Baby Phone le 8 mars et enfin L'embarras du choix avec Alexandra Lamy le 15 mars.

En outre, parallèlement à sa carrière d'actrice, Anne Marivin est maman de deux enfants. Et l'homme, qui est le père de ses deux bambins – un garçon, Léonard, né le 28 avril 2009, et une petite fille, Andréa, née en octobre 2015 – n'est autre que Joachim Roncin. Directeur artistique diplômé de l'école de communication visuelle Atep, il s'était retrouvé au coeur de l'actualité au lendemain de l'attentat chez Charlie Hebdo. Moins d'une heure après la fusillade, dans un quasi anonymat, il avait posté sur Twitter un logo sur lequel on pouvait lire Je suis Charlie. Ce message qu'il pensait avant tout personnel, a ensuite fait le tour du monde.

Après coup, Anne Marivin s'était confiée sur la médiatisation soudaine de celui qu'elle appelle "mon mari". "Ça a été vertigineux parce qu'effectivement il y avait une dichotomie entre ce que tous les Français ont vécu en regardant la télévision et ce qu'a vécu Joachim ; c'est-à-dire cette demande surabondante de la presse ! C'est ce qui m'a un peu choquée. On vivait tous quelque chose de choquant, odieux, et mon mari était contacté par la presse mondiale... Tout le monde voulait absolument mettre un visage sur ce slogan. Je ne sais pas trop pourquoi... C'était très étrange pour lui pendant quelques jours. Mais maintenant ça va beaucoup mieux ! J'étais très fière de lui parce que c'était un acte très spontané qui n'était pas destiné à être vu... Il l'a twitté à 400 followers... Je suis très fière que ce qu'il a ressenti lui, à titre personnel, ait pu parler à autant de gens", avait avoué la comédienne à TV Mag.