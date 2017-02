Anne Nicole Smith : Dix ans après sa mort, sa fille est son troublant sosie

Le 8 février marquera déjà le dixième anniversaire de la mort d'Anna Nicole Smith. La Playmate de légende était seulement âgée de 39 ans lorsqu'elle a succombé à une overdose accidentelle dans la chambre de son hôtel, à Miami. Une décennie plus tard, son ancien compagnon Larry Birkhead, père de sa petite Dannielynn (10 ans), continue de poursuivre son existence loin des caméras, déterminé à offrir une enfance heureuse et équilibrée à leur fillette.

Depuis plusieurs années déjà, Larry et Dannielynn Birkhead vivent à l'abri des regards indiscrets, dans une immense propriété située à Louisville, dans le Kentucky. Rares sont les fois où le duo père-fille se montre dans le radar des médias. Mais à l'occasion des dix ans de la mort d'Anna Nicole Smith, le photographe de 44 ans a accepté de recevoir l'équipe de l'émission Inside Edition pour parler de l'éducation de sa fille, loin du show-biz. Pétillante, vive et passionnée à l'école, Dannielynn est une pré-ado enjouée, curieuse de tout et à l'écoute de son papa. Elle a bien grandi et elle devient chaque jour un peu plus le troublant sosie de sa célèbre maman.

J'espère que Dannielynn fait de grands rêves et qu'elle les accomplira

Entre deux anecdotes sur leur quotidien, Larry Birkhead a également profité de cette nouvelle interview télévisée pour évoquer sa situation financière, affirmant qu'il n'avait pas touché un centime de la fortune d'Anna Nicole Smith et qu'il élevait leur fille par ses propres moyens. Pour rappel, la Playmate avait longtemps cherché à hériter de la fortune de son milliardaire de mari, Howard Marshall (décédé en 1995), mais s'était heurtée à la famille du défunt. En 2014, une ultime décision de justice avait mis fin à presque vingt ans d'une bataille juridique féroce. Un juge avait ainsi statué que la petite Dannielynn ne toucherait effectivement aucun sou de la fortune d'Howard Marshall.

"L'argent qui sert à élever Dannielynn ne provient pas des anciennes affaires de sa maman. Certaines personnes pensent que je m'amuse à dépenser l'argent qu'éventuellement Anna aurait laissé derrière elle, mais c'est faux", a déclaré Larry Birkhead. Consacré pleinement à l'éducation de sa fille, le photographe tient également à la protéger des rumeurs extérieures et souhaite que sa vie soit "la plus normale possible". "Ici dans le Kentucky, on ne peut pas faire plus normal. Elle adore l'école, elle adore ses amis. J'espère simplement qu'elle fait de grands rêves et qu'elle les accomplira", a-t-il conclu.