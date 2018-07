Anne Nivat : La femme de Jean-Jacques Bourdin hospitalisée

Anne Nivat, grand reporter de guerre spécialiste de la Russie mais aussi compagne de Jean-Jacques Bourdin à la ville, ne s'apprête pas à passer le meilleur été de sa vie. La journaliste de 49 ans vient en effet de passer par la case hôpital au beau milieu de ses vacances dans le Languedoc.

C'est sur Instagram qu'Anne Nivat a évoqué son malheur ce 25 juillet 2018 en légende d'un cliché Instagram la montrant souriante mais avec le pied droit dans le plâtre. "Eh oui, tout peut arriver en une seconde... Merci aux urgences de la ville de Ganges dans l'Hérault : super personnel, super urgentistes, super chirurgien... Et promis, je ne toucherai plus toute seule aux grosses jarres style vase d'anduze pour qu'il ne me tombe pas sur le pied... #ilnemerestequelepilates #pourlemomentinterditdecourir #tendon #repos #vacances #jevaisetreobligeedetrelente #cavaetretresdur", a-t-elle écrit en commentaire du cliché. Bien entendu, de nombreux internautes lui ont aussitôt souhaité un prompt rétablissement.

Quelques instants plus tard, déjà nostalgique de son pied avant l'accident, Anne Nivat postait une photo d'elle et Jean-Jacques Bourdin (69 ans) en pleine randonnée en pleine nature. "La veille, sur mes deux jambes, à plus de 1300 mètres d'altitude avec mon homme. Marcher, respirer, savourer un pique-nique dans les Cévennes", a-t-elle commenté.

Nous lui souhaitons nous aussi un prompt rétablissement.