Anne Roumanoff divorcée et "ouverte à tout ce qui peut venir"

Professionnellement, Anne Roumanoff est comblée. Il faut dire que l'humoriste de 53 ans ne chôme pas puisqu'elle est en tournée avec Tout va bien !, à la radio avec Ça fait du bien sur Europe 1 et dans les pages du JDD avec sa chronique Rouge vif. Côté perso, le tableau est moins idyllique...

Divorcée il y a déjà trois ans de son mari et manager, Philippe Vaillant, Anne Roumanoff n'a pas encore retrouvé l'amour. Dans son spectacle, la star parle du divorce, des rencards et des plans foireux. "J'avais envie de parler de ce qu'il se passe quand on divorce, comme ça m'est arrivé, après vingt-cinq ans de mariage. L'avantage, c'est qu'à partir de 40 ans, c'est le marché de la deuxième main. On y trouve des hommes et des femmes d'occasion, encore en bon état, qui ont déjà servi, ont de l'expérience et savent ce qu'ils ne veulent plus entendre", confesse-t-elle.

Elle-même sait très bien ce qu'elle ne veut plus jamais entendre dans une relation de couple... "'On mange quoi ?' Les hommes posent souvent cette question. L'un d'eux, avec qui tout se passait bien, m'a un jour demandé : 'Qu'est ce que tu as fait de bon à manger ?' Là, une sirène d'alarme a retenti dans ma tête", ajoute-t-elle. Toutefois, elle reste ouverte "à tout ce qui peut venir". "Il y a un côté adolescent à ne pas savoir ce qu'il va se passer", clame-t-elle.

Outre ses histoires de coeur, Anne Roumanoff doit aussi gérer sa vie de mère de famille. Maman de deux filles, Alice (23 ans) et Marie (16 ans), elle ne cache pas que ce n'est pas toujours une partie de plaisir... "J'ai de la chance, même s'il m'arrive de m'en prendre plein la gueule. Mais bon, contester ses parents à l'adolescence, c'est normal. Moi aussi j'étais très chiante avec ma mère. Mes filles ont une forte personnalité et beaucoup d'humour. Elles sont drôles, font de l'autodérision et se moquent de moi aussi, mais je trouve ça chouette", dit-elle.

Thomas Montet

L'interview intégrale d'Anne Roumanoff est à lire dans Femme actuelle, dans les kiosques le 8 avril 2019.