Anne Roumanoff, un an après son divorce : "Il faut que cela passe dans l'amour"

Anne Roumanoff évoque rarement sa vie privée. Elle y consent dans le dernier numéro de Gala qui lui consacre un grand portrait à l'occasion de ses 30 ans de carrière qu'elle célèbrera le 4 novembre, en toute simplicité promet-elle, sur la scène de l'Olympia de Paris. Quand nos confrères évoquent son insécurité perpétuelle, qui la pousse à travailler toujours plus de peur que le succès ne lui tourne subitement le dos, le nom de son ex-époux apparaît. Il est celui qui a toujours le pouvoir de l'apaiser.

Anne Roumanoff et Philippe Vaillant ont vécu vingt-cinq ans ensemble et ont eu deux filles : Marie, 15 ans, et Alice, 22 ans. Il y a un an, on apprenait leur séparation et divorce. "On essaie de faire en sorte que cela passe dans l'amour, confie l'humoriste dans Gala. Je lui dois beaucoup et il est l'homme avec lequel je me suis le mieux engueulé."

L'année dernière déjà, les rares fois où elle évoquait son divorce, Anne Roumanoff mettait l'accent sur ce besoin de faire les choses comme il faut, par respect pour leur histoire et pour leurs filles : "J'ai vécu une belle histoire. Je pense qu'on peut se séparer avec amour", disait-elle dans Salut les Terriens sur C8. Tandis que dans Paris Match, elle résumait ainsi ces 25 années de vie commune : "Nous avons formé un couple pendant toutes ces années. Il restera pour toujours l'homme de ma vie. On essaie de se séparer dans l'amour, pas dans la haine. Je lui dois beaucoup. Il fait partie intégrante de mon succès." Et il en fait toujours partie puisque Philippe Vaillant est le producteur du dernier spectacle d'Anne Roumanoff, Aimons-nous les uns les autres, qu'elle joue actuellement partout en France.