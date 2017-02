Anne Sinclair : Le bonheur retrouvé avec Pierre Nora

Elle a vu sa privée déballée, a tout fait pour sauver son mariage avec Dominique Strauss-Kahn qui a fini par exploser définitivement au printemps 2012, détruit par plusieurs scandales, celui du Sofitel (dont il a été blanchi) puis celui du Carlton. Alors qu'elle aurait tous les droits de ne plus croire en l'amour, Anne Sinclair , 68 ans, s'est laissée une nouvelle chance, et elle a bien fait. A la journaliste de Vanity Fair Sophie des Déserts - qu'elle a rencontrée à plusieurs reprises avant la publication de la longue interview dont tout le monde parle ce 21 février - Anne Sinclair confie sa sérénité.

Malgré les terribles épreuves qu'elle a traversées, Anne Sinclair est à présent une femme apaisée, stabilité amoureuse qu'elle doit à son compagnon, Pierre Nora, historien, et membre de l'Académie française de 85 ans, avec qui elle a assisté aux obsèques nationales d'Alain Decaux en avril 2016. "J'ai retrouvé depuis trois ans le bonheur auprès d'un homme, qui, comme moi, n'est plus tout jeune", ose partager Anne Sinclair, qui sait que l'identité de son compagnon n'est plus un secret depuis que des paparazzi les ont surpris au cours d'une balade dans la forêt de Fontainebleau à l'automne 2012. Vanity Fair voit en cette relation "l'histoire de cet amour longtemps empêché, né il y a plus de vingt ans." Pierre Nora était là pour soutenir Anne Sinclair lorsqu'elle se trouvait au coeur du scandale à New York, ses mots "lui ont fait tant de bien". "Avec lui, elle a retrouvé sa dignité, sa joie de vivre. Elle n'en veut plus à la terre entière", ajoute Vanity Fair.

Anne Sinclair lui dédie d'ailleurs sa Chronique d'une France blessée, journal de bord tenu au jour le jour et dans lequel elle raconte à sa manière "la crise grecque de juillet 2015, les attentats de novembre, les migrants qui affolent la vieille Europe, la carte du monde qui se redessine entre Poutine et Erdogan, l'islamisme qui nous assaille, les populismes qui se répandent, les Français qui rejettent un ancien président et deux anciens Premiers ministres, la droite qui tente de s'imposer, la gauche qui finit par imploser", détaille les éditions Grasset. Sans oublier l'élection de Donald Trump. Chronique d'une France blessée sort le 1er mars prochain.

