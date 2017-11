Anne-Sophie Lapix à la tête de "L'Emission politique" ? "Je n'y tenais pas"

Anne-Sophie Lapix tient à ne pas trop se disperser.

Interrogée par nos confrères de Télé 2 semaines, la journaliste de 45 ans, qui a pris la tête du Journal de 20h de France 2 après l'éviction de David Pujadas, a reconnu qu'il lui avait été proposé de rejoindre Léa Salamé à l'animation de L'Emission politique. Une proposition qu'elle n'a pas tardé à décliner.

"Il en a été question, mais je n'y tenais pas. Ça a été écarté assez rapidement. Je pense qu'il fallait que je me concentre vraiment sur le journal, qui est un exercice prenant", a-t-elle révélé. Et de poursuivre, quant au travail de sa consoeur de 38 ans passée par On n'est pas couché : "Je trouve que Léa Salamé anime très bien l'émission toute seule. Je ne suis pas pour le 'toujours plus' et je n'ai pas la volonté d'accumuler les émissions. Je n'ai pas cette capacité. Ce rythme me permet d'avoir du temps pour ma vie familiale."

Côté audiences, le Journal de 20h de France 2 n'a pas réellement souffert du départ de David Pujadas. Au contraire, le rendez-vous d'information ne cesse de fidéliser de plus en plus de téléspectateurs, au point de talonner celui de TF1. Mercredi 1er novembre, Anne-Sophie Lapix fédérait même 5,36 millions de téléspectateurs, soit 22,3% du public.

Une interview à découvrir en intégralité dans Télé 2 semaines, en kiosque le 6 novembre.