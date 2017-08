Anne-Sophie Lapix au JT : "Les gens ont le droit de regretter David Pujadas"

Alors que David Pujadas fera son grand retour à la télévision le 28 août prochain sur LCI avec l'émission 24h Pujadas (18h-20h), le 4 septembre, Anne-Sophie Lapix, sa remplaçante au JT de France 2, animera son premier journal. À cette occasion, la femme de 45 ans a accordé une interview à TVMag dans laquelle elle évoque ce nouveau défi et les rumeurs dont elle a fait l'objet.

David Pujadas a été remercié du jour au lendemain, après seize années de bons et loyaux services. C'est dans ce contexte tendu que s'est faite la nomination d'ASP. Résultat, certains médias ont évoqué des tensions au sein de France 2 et un mécontentement de la part de certains membres de la chaîne à l'instar de Julian Bugier et Léa Salamé. "J'ai rencontré Julian plusieurs fois au moment où ses propos ont commencé à être déformés par une certaine presse et quand ça a tourné à l'agressivité sur les réseaux sociaux. Il m'a dit qu'il était ravi de m'accueillir, qu'il me trouvait légitime pour ce poste et qu'il m'aiderait autant qu'il le pourrait. (...) Ça s'est aussi très bien passé avec Léa Salamé, qui, selon les rumeurs des journaux people, était catastrophée, alors qu'il n'en est rien", déclare Anne-Sophie Lapix sur ce sujet.

Bien accueille par ses collègues, l'ex-présentatrice de C à vous (France 5) sait toutefois qu'elle est attendue au tournant, ce qui n'est pas pour la rassurer. "On m'a dit que, à chaque changement de présentateur, il faut un certain temps pour récupérer le niveau d'audience. L'enjeu est donc de les maintenir et je vais les regarder tous les jours. Ça va me stresser et m'empêcher de dormir toute la semaine, mais je retrouverai mon calme le week-end. (...) Les gens ont le droit de penser que je suis nulle et de regretter David Pujadas. J'avais une estime sans borne pour lui. C'est une grosse pression", admet-elle.

Nous lui souhaitons bonne chance !