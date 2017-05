Anne-Sophie Lapix : Elle remplace bien David Pujadas au 20h de France 2 !

A la surprise générale, David Pujadas annonçait mercredi 17 mai que la direction de France Télévisions l'avait remercié de son poste de présentateur du journal de 20h sur France 2. Après 16 ans à ce poste, il laisse bel et bien la place à Anne-Sophie Lapix.

Ira, ira pas ? Alors que le nom de la journaliste et animatrice circulait avec insistance pour reprendre le prestigieux fauteuil, la principale intéressée n'avait pas commenté, sans doute trop occupée à négocier les derniers détails... Finalement, le soir même, à la toute fin de C à vous, son émission sur France 5 qu'elle anime depuis 2013, elle a confirmé son départ à ses équipes, relate le journal Le Parisien.

Dans la foulée, le producteur de l'émission l'a remerciée. "Je remercie @aslapix d'avoir porté @cavousf5 aussi haut durant ces 4 années. Beaucoup d'émotion mais le 20h, ça ne se refuse pas #respect Et le succès de @cavousf5 c'est aussi son équipe devant et derrière les caméras. Comptez sur nous pour vous faire une belle rentrée", a-t-il écrit sur Twitter.

Le Parisien affirme qu'Anne-Sophie Lapix (45 ans) avait été approchée il y a plusieurs semaines et que le poste avait également été proposé à Laurent Delahousse, jusqu'ici en charge des journaux du week-end, mais qu'il a refusé. Auprès du journal, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, très critiquée en interne pour son choix d'avoir remplacé sans crier gare David Pujadas, s'est expliquée. "C'est une journaliste expérimentée, qui a déjà présenté des journaux de 20 Heures ainsi qu'une excellente émission politique sur Canal + [intitulée Dimanche +, ndlr] (...) Le temps est venu de donner un nouvel élan", a-t-elle dit.

Anne-Sophie Lapix a débuté à la télévision à LCI en 1999, où elle présentait le journal. En 2005, elle avait rejoint M6 pour devenir présentatrice et rédactrice en chef de Zone interdite et, l'année suivante, elle y présentait le JT de la mi-journée en semaine. En 2006, elle quittait M6 pour TF1. Elle était un temps la doublure de Claire Chazal pour les journaux du week-end et présentait l'émission Sept à huit au côté d'Harry Roselmack.