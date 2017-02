Anne-Sophie Lapix : La consécration de son époux Arthur Sadoun...

Journaliste brillante, respectée de ses pairs et très appréciée des téléspectateurs, Anne-Sophie Lapix est une femme tout autant épanouie dans sa carrière professionnelle que dans sa vie de famille. Mère de deux garçons (nés en 2003 et 2005 d'une précédente union), elle est l'épouse comblée d'une personnalité très en vue dans l'univers des médias et des affaires...

Depuis près de dix ans, l'animatrice de C à vous partage en effet la vie d'Arthur Sadoun (qu'elle a épousé en 2010), un homme d'affaires de 45 ans réputé pour son investissement au sein du groupe Publicis, numéro 3 mondial de la communication. Fin janvier, le publicitaire français a officiellement été nommé pour succéder à son mentor Maurice Lévy (74 ans) à la présidence du directoire de Publicis, comme le rapportait Le Figaro. Une promotion qui survient tout juste dix ans après son entrée dans l'entreprise.

Comme le soulignaient également nos confrères, Arthur Sadoun a "exactement le même âge qu'avait Maurice Lévy quand il a succédé au fondateur [du groupe Publicis] Marcel Bleustein-Blanchet". C'est dans cette belle continuité qu'il accédera donc à la présidence du conseil de surveillance à compter du 1er juin prochain. Cette décision mûrement réfléchie a été prise en accord avec la présidente du directoire, Elisabeth Badinter, fille du fondateur disparu en 1996 et première actionnaire de Publicis.

Arthur Sadoun a de quoi se féliciter de cette irrésistible ascension. Travailleur entêté, ambitieux et audacieux, il avait étudié à l'European Business School avant de fonder sa propre entreprise au Chili, l'agence Z Group. Après l'avoir revendue, il avait quelques années plus tard suivi un MBA puis avait été recruté au sein de l'agence TBWA. C'est là-bas qu'il avait de nouveau fait ses preuves en devenant successivement directeur puis président de TWBA Paris.

Repéré par Publicis après cet impressionnant parcours, il était depuis quelques années le directeur de Publicis Worldwide, rattaché à de nombreux clients prestigieux tels que L'Oréal ou Cartier. "Il a su moderniser Publicis Conseil tout en assurant sa croissance et l'amélioration de son produit créatif", a confié à son sujet Maurice Lévy au magazine Challenges. Le règne de la brillante génération bourrée de talent et d'inventivité peut désormais débuter...