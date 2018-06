Anne-Sophie Lapix, la polémique sur les footballeurs : "Il n'y a rien de pire"

Mercredi 13 juin 2018, Anne-Sophie Lapix provoquait une polémique à la suite d'une déclaration concernant les footballeurs. "La Coupe du monde de football débute demain et on va pouvoir regarder des millionnaires courir derrière un ballon...", avait déclaré la belle journaliste de 46 ans avant de lancer le sujet "Y a-t-il trop d'argent dans le foot ?". Une phrase qui avait provoqué la colère de nombreux téléspectateurs. Prise à partie, Anne-Sophie Lapix a momentanément quitté Twitter afin d'avoir la paix. La tempête calmée, elle revient sur le sujet auprès du Parisien.



"J'ai trouvé cela invraisemblable que cela puisse susciter autant de commentaires", a-t-elle confié au Parisien de ce mardi 26 juin 2018. Elle a ensuite expliqué que sa phrase n'était en rien un jugement contre les footballeurs : "Ce lancement était en lien avec une formidable enquête sur l'argent dans le football, où il se disait d'ailleurs qu'un footballeur en France fait vivre 32 personnes. On ne jetait pas l'opprobre sur le football. Il est dommage que cela ait suscité tant de violence sur les réseaux sociaux."

Une violence dont elle a souffert puisqu'elle a précisé qu'elle connaissait les critiques que l'on peut recevoir quand on interviewe une personnalité politique et qu'elles étaient moins virulentes : "Je pensais qu'il n'y avait rien de pire. Mais ce n'était rien à côté. J'ai toujours été fan des compétitions sportives qui rassemblent les Français. J'encourage les Bleus et j'espère qu'ils iront le plus loin possible."