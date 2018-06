Anne-Sophie Lapix lynchée après une remarque : Sa décision radicale !

Mercredi 13 juin 2018, Anne-Sophie Lapix était aux commandes du JT de France 2. Et l'une de ses déclarations n'est clairement pas passée auprès de certains téléspectateurs. À l'occasion du coup d'envoi de la Coupe du monde, ce jeudi 14 juin, le journal a réalisé un sujet intitulé "Y a-t-il trop d'argent dans le foot ?". "La Coupe du monde de football débute demain et on va pouvoir regarder des millionnaires courir derrière un ballon...", a-t-elle notamment déclaré pour le lancer. Une remarque qui n'a pas plu ! Aussi, nombreux sont les internautes à s'en être pris à la présentatrice de 46 ans.

"Derrière la punchline lamentable d'Anne-Sophie Lapix, il y a un mépris de classe qui est évident... 'Allez à Roland-Garros, c'est bien c'est chic, on est entre bourgeois. Par contre regarder du foot avec les bouseux ? Beurk, dégagez de là !'", "Pathétique à son paroxysme ! Quelle faiblesse d'esprit. Montre bien la culture sportive de notre pays. Quasi néant", "C'est plus Anne-Sophie Lapix mais Anne-Sophie La Pince. Elle critique les footballeurs qui courent derrière un ballon pour des millions comme si gagner des milliers à être assis et lire un prompteur c'est mieux", "La sortie d'Anne-Sophie Lapix, sérieusement... Marre de l'indignation choisie. Quand c'était pour Roland-Garros (diffusé par FranceTV), y avait personne pour venir critiquer les 'millionnaires qui tapent dans la balle'", a-t-on notamment pu lire.