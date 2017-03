Anne-Sophie Lapix, priorité à sa famille : "Mes enfants passent avant tout"

Elle incarne la femme active par excellence, celle qui relève tous les soirs le défi d'affronter deux hommes en access : Cyril Hanouna avec Touche pas à mon poste sur C8 et Yann Barthès avec Quotidien sur TMC. À la tête de l'équipe de C à vous sur France 5, Anne-Sophie Lapix illumine le petit écran la semaine mais pas seulement.

Interrogée par Télé Loisirs à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars, Anne-Sophie Lapix évoque ses enfants, deux garçons nés en 2003 et 2005, avant son mariage avec le publicitaire Arthur Sadoun (célébré en juin 2010 à Paris), qui deviendra très prochainement le président du directoire du groupe Publicis. Bien plus qu'une animatrice de talk-show, elle se revendique maman.

Si la pétillante blonde de 44 ans concède être "un peu moins présente" depuis qu'elle officie dans C à vous, elle leur réserve toujours un peu de son temps. "Je les vois une heure le matin et une heure le soir. J'ai refusé des propositions, comme une interview matinale, pour maintenir ce lien avec eux. Mes enfants passent avant tout. J'ai été élevée par ma mère et j'essaie de leur offrir la même chose", confie-t-elle à Télé Loisirs.

Seule femme à la tête d'un talk-show, Anne-Sophie Lapix inculque le respect de la gente féminine à ses garçons. "Ils ont un respect total des filles. Ils ne sont pas pas du tout machistes. (...) Pour eux, une femme qui travaille, c'est normal", se félicite-t-elle. Et si ses enfants regardent C à vous, leur maman ne recueille pas leurs faveurs, contrairement à "Matthieu Noël. C'est lui qu'il préfère je crois !", lâche-t-elle sur le ton de l'humour.

Quant à savoir si Anne-Sophie Lapix jette un oeil à son concurrent Touche pas à mon poste, "JAMAIS !" "Je ne regarde jamais Cyril Hanouna", avoue-t-elle, préférant réserver son temps libre du soir, si rare, à ses garçons.

L'intégralité de l'interview d'Anne-Sophie Lapix est à découvrir dans Télé Loisirs, programmes du 11 au 17 mars 2017.