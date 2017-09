Anne-Sophie Lapix, son premier JT : Nouveau plateau et nouveau style !

Certains internautes ont néanmoins émis quelques réserves, lui reprochant d'être trop froide ou de parler trop vite. Peut-être oublient-ils qu'il s'agit d'une première et que le stress est de mise.

D'ailleurs, il y a quelques jours à TVMag, Anne-Sophie Lapix s'était notamment exprimée sur son stress avant la rentrée et donc sur la présentation de son premier journal sur France 2. "On m'a dit que, à chaque changement de présentateur, il faut un certain temps pour récupérer le niveau d'audience. L'enjeu est donc de les maintenir et je vais les regarder tous les jours. Ça va me stresser et m'empêcher de dormir toute la semaine, mais je retrouverai mon calme le week-end. (...) Les gens ont le droit de penser que je suis nulle et de regretter David Pujadas. J'avais une estime sans borne pour lui. C'est une grosse pression", avait-elle expliqué. En ce qui concerne l'audience, on ne sait pas encore si son premier JT rime avec franc-succès mais du côté des réseaux sociaux, Anne-Sophie Lapix a plutôt été franchement appréciée.