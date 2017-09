Anne-Sophie Lapix : Succès pour son premier journal télévisé !

Ce lundi 4 septembre au soir, la rentrée était chargée pour le petit écran ! Si Touche pas à mon poste a dévoilé sa nouvelle formule et Secret Story a fait ses débuts de quotidienne, Anne-Sophie Lapix a quant à elle présenté son premier journal de 20h sur France 2, prenant la relève de David Pujadas, désormais sur LCI. Une première qui a manifestement déplacé les foules !

Selon les chiffres de Médiamétrie relayés par Puremedias.com, le JT de l'ancienne présentatrice de C à vous a fédéré 5,79 millions de curieux, soit 24,2% de part d'audiences. Elle devance l'édition de Gilles Bouleau sur TF1, suivie par 5,64 millions de personnes (24,2% du public).

De quoi rassurer Anne-Sophie Lapix, forcément stressée par la pression de ce rendez-vous quotidien majeur pour les téléspectateurs français. Pour ce JT nouvelle formule, France Télévisions a modifié le décor et la journaliste a choisi la carte de la sobriété. Certains ont remarqué qu'elle avait "écorché" les noms des programmes à suivre après le journal télévisé et ont regretté sa "froideur", tandis que d'autres ont loué sa maîtrise et son sérieux.