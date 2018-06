Anne-Sophie Lapix taclée par David Pujadas sur ses audiences : Elle réagit !

Les déclarations de David Pujadas ne sont pas passées inaperçues. Au détour d'une interview pour Le Parisien, il a fait le bilan de son année sur LCI. Et il n'a évidemment pas échappé à des questions sur le JT de France 2, un rendez-vous qu'il a animé durant seize belles années.

S'il a admis regarder le journal d'Anne-Sophie Lapix, sur France 2, le journaliste de 53 ans n'a pu s'empêcher de lancer un petit tacle : "Je suis juste déçu pour mes anciens camarades que l'élan vers le leadership ait été stoppé. D'autant que Nagui, juste avant le 20h, a été plus fort que jamais cette saison. Au printemps 2017, on avait énormément réduit l'écart à 430 000 téléspectateurs avec TF1. Depuis, il a gonflé."

Une déclaration à laquelle Anne-Sophie Lapix n'a pas tardé à réagir. C'est sur Twitter que la belle blonde de 46 ans a brisé le silence. Il y a un an, elle lui écrivait : "Merci David Pujadas pour ton élégance et ta bienveillance. Je mesure la chance et l'honneur de reprendre un journal que tu as porté si haut." Et, en commentaire de cette publication, elle a posté : "Merci encore." Un message plein d'ironie.