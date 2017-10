Anne Wiazemsky : Mort de l'actrice, écrivain et ex-femme de Jean-Luc Godard

Si Anne Wiazemsky jouera dans Week-end, Le Gai savoir, Vent d'est et Tout va bien de Jean-Luc Godard, elle sera aussi la comédienne de cinéastes tels que Marco Ferreri, Alain Tanner, Carmelo Bene, Michel Deville, Philippe Garrel et Pier Paolo Pasolini. Dans les années 1980, elle jouera dans Rendez-vous d'André Téchiné et la décennie suivante, elle adapte avec Jacques Fieschi Souvenirs avec piscine de Terence McNally au théâtre de l'Atelier à Paris. En littérature, la femme engagée qu'elle était – elle est l'une des signataires du manifeste des 343 femmes qui déclarent avoir avorté en 1971 – écrira plusieurs livres, biographies familiales ou des autobiographies telles que Mon enfant de Berlin, Jeune fille et Une année studieuse.

Dans Une année studieuse, publié en 2012, elle raconte sa rencontre avec Jean-Luc Godard et la suite des événements jusqu'à son mariage en juillet 1967. Le suivant, Un an après (2015) relate l'histoire de leur couple privé et cinématographique de mai 1968 à mai 1969. Le réalisateur de The Artist, Michel Hazanavicius l'a librement adapté au cinéma avec Le Redoutable. C'est Stacy Martin qui incarne Anne Wiazemsky, tandis que Louis Garrel se glisse dans la peau de Godard.