Annette Bening et Warren Beatty : Leur fils transgenre dévoile son nouveau corps

En 2012, alors âgé de 20 ans, Stephen Ira s'était confié dans une vidéo réalisée pour le site internet WeHappyTrans.com pour se présenter officiellement. "Mon nom est Stephen. Je m'identifie comme un homme transsexuel, un homosexuel, une reine, un combattant nerd, un écrivain, un artiste et un garçon qui a besoin d'une coupe de cheveux", avait-il déclaré. Il avait aussi profité de cet enregistrement pour remercier toutes les personnes qui l'avaient soutenu dans sa transition. "Mes amis et mes pairs, que j'ai la chance d'avoir rencontrés depuis le lycée, depuis que j'ai fait mon coming out et ai décidé de vivre comme un garçon à l'âge de 14 ans", avait-il ajouté.

Mon fils transgenre est mon héros

En 2013, il s'était par ailleurs engagé dans la campagne Healthcare for All afin de défendre les droits des transsexuels dans l'Etat de New York. "J'ai grandi en dehors de New York, mais j'ai toujours su que je voulais y déménager pour y retrouver la vibrante communauté artistique. En tant que trans, j'avais espéré y être le bienvenu mais la plupart des personnes transsexuelles ne le sont pas, car nous n'avons pas accès à la couverture santé de base dont nous avons besoins pour survivre", avait-il déclaré.

En octobre 2016, Warren Beatty s'était exprimé au sujet de son fils lors d'un entretien accordé au magazine Vanity Fair, décrivant un jeune homme "révolutionnaire". "C'est un génie et c'est mon héros, comme le sont tous mes enfants", a déclaré l'illustre comédien. Le mythique interprète de Clyde a mis plusieurs années avant de soutenir la nouvelle vie de son fils, dont il avait seulement accepté le changement de sexe en 2012.

De son côté, Annette Bening s'était dite "super fière de lui" dans une interview publiée en février dernier pour le journal The Guardian. "Je lui laisse la responsabilité de dire ce qu'il veut au sujet de sa vie. Je ne pense pas que ce soit juste de parler pour mes enfants, très honnêtement", avait-elle alors glissé.