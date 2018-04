Annick (L'amour est dans le pré) : Nouvelle vie entre photos sexy et nouveau job

On a des nouvelles d'Annick ! La prétendante qui avait marqué la saison 10 de L'amour est dans le pré vit aujourd'hui une nouvelle aventure... à la radio. L'ancienne directrice commerciale est en effet aux commandes d'une émission radio baptisée Parlez-moi de vous, diffusée sur la web-radio Radio Vibe. Elle y évoque différents sujets comme la musique, la mode ou la littérature.

Quand elle n'est pas derrière son micro, Annick est devant un objectif. La belle blonde se plaît à partager des clichés sur son compte Facebook. Et certains sont très sexy. On la découvre par exemple en maillot de bain, en petite robe ou en short. Des pépites à découvrir sans plus attendre dans notre diaporama !

Pour rappel, Annick avait participé en 2015 à L'amour est dans le pré dans le but de séduire Thierry. Très vite, l'agriculteur était tombé sous son charme et lui avait dévoilé ses sentiments, mais elle avait fini par le quitter. Une rupture qui l'avait détruit comme il l'avait confié lors de son bilan.

Annick aussi avait souffert, mais pas pour les mêmes raisons. Lors de la diffusion, elle avait été la cible de violentes critiques sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes l'avaient en effet accusée de ne pas s'être montrée sincère avec Thierry. Ces commentaires l'avaient brisée. "J'en ai tellement souffert... J'ai été agressée dans le train, j'ai reçu des lettres de menaces... J'en suis tombée malade alors que je n'avais rien à me reprocher : j'ai été sincère", confiait-elle à Télé Star en août dernier.