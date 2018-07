Annie Cordy : Émue et acclamée comme une rock star pour ses 90 ans

Dimanche 8 juillet, le quartier de Laekan, à Bruxelles, où Annie Cordy a vécu étant plus jeune, était animé en raison de l'inauguration d'un parc vert à son nom. La baronne, anoblie par le roi des Belges en 2004, a été acclamée par une foule dense.

Dès son arrivée en voiture, la chanteuse a pu constater l'engouement autour de sa venue puisque des centaines de badauds se sont approchés de son véhicule pour une photo ou un petit geste. En sortant, l'interprète de Tata Yoyo a été saluée comme une rock star, traversant la foule alors que des musiciens jouaient de leurs instruments et que les policiers escortaient le cortège. La star a pu découvrir une fresque à son effigie et la plaque du parc portant son nom. Elle a aussi retrouvé trois anciennes copines de classe ! Entre yeux rougis par l'émotion et immenses éclats de rire, Annie Cordy a apprécié cet événement. "Être célébrée par ma ville, cela ne me donne aucune fierté, mais une grande tendresse", a-t-elle confié au Parisien. "Nous voulions la fêter et la rendre presque immortelle", a de son côté réagi Karine Lalieux, adjointe à la Culture.

Annie Cordy, que l'on a récemment vue aux 90 ans de son amie Line Renaud (elles ont été toutes les deux meneuse de revue), avait déjà été acclamée et honorée quelques jours plus tôt. Le 4 juillet, elle inaugurait, en costume, la fête historique dite de l'Ommegang sur la Grand-Place de Bruxelles ! "J'ai beaucoup voyagé mais, où que j'aille, Bruxelles est dans mon coeur", a-t-elle déclaré. La chanteuse réside une grande partie de l'année à Cannes, où elle possède une villa.

Annie Cordy ne ralentit pas le rythme et, alors qu'elle est l'affiche de Tamara : Vol.2, elle sera aussi le téléfilm de France 3, Illettré, à la rentrée, ainsi que dans le court métrage Les Jouvencelles.

