Annie Lennox : Sa fille Tali brise le silence sur la mort de son boyfriend

Le 9 août 2015, Ian Jones, petit ami de Tali Lennox (la fille de la célèbre chanteuse écossaise Annie Lennox), perdait la vie. Le jeune photographe trouvait la mort lors d'une séance de kayak sur l'Hudson River, sous les yeux de sa compagne, impuissante. L'embarcation avait chaviré et Jones avait été emporté par le courant après sauvé la vie de Tali en l'aidant à remonter sur le kayak. Son corps ne sera retrouvé que plusieurs jours plus tard.

Deux ans après, Tali Lennox parle pour la première fois de ce drame et du terrible deuil qui a suivi. "C'est tellement irréel lorsque quelque chose comme cela arrive, confie le jeune mannequin de 24 ans à ES Magazine. Si vrai et en même temps tellement irréel, quelqu'un avec qui vous êtes tout le temps... Dans mon cas, c'était mon meilleur ami. Sa famille était en gros ma famille à New York. Je passais tout mon temps avec eux. Et tout à coup, il n'est plus là. C'est complètement étrange pour moi."

Juste après la mort de son amoureux, Tali s'était exprimée sur Instagram, partageant sa peine. Dès lors commença une période de deuil et de reconstruction. "L'art m'a énormément aidée à cicatriser. Je ne sais vraiment pas comment j'aurais surmonté cette expérience sans cela. J'aime cette forme de guérison qui vient de l'intérieur. Vous n'avez pas à aller chez un psychologue, vous n'avez pas besoin de vous reposer sur l'épaule de quelqu'un. Vous avez cet sorte d'espace sacré rien que pour vous", témoigne la jeune femme.

Partageant sa vie entre Londres – où elle retrouve sa mère – et désormais Los Angeles – où elle loue une maison avec deux amies –, Tali a donc réussi à surmonter la perte d'un être si cher et à se reconstruire.