Anniversaire de Johnny Hallyday : "Nous allons probablement être submergés..."

Le 15 juin 2018, Johnny Hallyday aurait célébré ses 75 ans. Cet anniversaire sera fêté partout en France, jusqu'à Saint-Barthélemy où le chanteur repose. C'est à Paris, en l'église de la Madeleine, où se sont tenues ses obsèques le 9 décembre, que le plus grand nombre de fans est attendu.

Le Parisien fait le point avec le père Horaist qui avait officié lors des funérailles de Johnny Hallyday ainsi que tous les 9 de chaque mois lors des messes en la mémoire du chanteur qui attirent de plus en plus d'admirateurs. "Les fans de Johnny se sont approprié la Madeleine. Nous avons supprimé la messe du 9 juin pour en faire une plus importante le 15 juin avec une célébration en musique pour commencer. L'église peut accueillir au maximum 1 100 fidèles, dont 950 assis. Mais nous allons probablement être submergés."

La messe débutera à 12h30. Le père Horaist promet qu'elle sera plus "animée" que d'habitude. Par exemple, des cantiques seront interprétés sur des airs du rockeur. Avant ce rendez-vous, comme le raconte Le Parisien, deux admirateurs organisent à la Madeleine un hommage d'une heure à partir de 11h. Chantal Mourillon et Alex Parlermo, les deux chefs d'orchestre, prévoient la venue "d'un membre de la famille Hallyday", ainsi qu'une "violoniste slovaque, un pianiste, et le chanteur Chris Evans qui devrait reprendre deux classiques de Johnny". Une participation de 5 euros sera demandée. Les organisateurs cherchent un moyen de faire profiter de ce moment le plus grand nombre de fans qui n'auront pu rentrer. La piste de l'appli pour smartphone est à l'étude selon les intéressés. Les alentours de l'église seront décorés de photos de Johnny Hallyday et de fleurs...

Son mausolée parisien

Depuis la messe du 9 décembre et l'hommage populaire reçu par le rockeur, la Madeleine est devenue le lieu de recueillement de nombreux de ses admirateurs. Notamment parce que se rendre sur sa sépulture, sur l'île de Saint-Barthélemy, n'est pas chose aisée. Et le père Horaist est le premier témoin de cette ferveur des fans : "Au début, j'avais laissé sur les marches les couronnes de fleurs des personnalités qui ont assisté aux obsèques. Les gens prenaient des roses en souvenir, respectueusement. Ensuite, j'ai vu qu'ils déposaient des mots sous les petites lampes de l'église. Alors j'ai pensé qu'il fallait organiser dignement ce mouvement spontané. Je ne voulais pas que les gens soient déçus en entrant à la Madeleine et que rien n'évoque Johnny, déclarait l'homme d'église au Parisien en janvier. Tout cela prouve qu'il émanait quelque chose de cet homme. Une générosité, une sincérité qui a touché les personnes. C'était mon rôle de les accueillir."