Anny Duperey a succombé à la chirurgie esthétique : Qu'a-t-elle retouché ?

Parce qu'elle incarne depuis toujours le dynamisme, l'engagement et que le temps ne semble pas avoir d'emprise sur elle, Anny Duperey a été choisie pour endosser le rôle d'ambassadrice beauté par Nivea. Star de la nouvelle publicité Nivea Vital réalisée par Lisa Azuelos (à qui l'on doit LOL ou Comme t'y es belle), croquant la vie à pleines dents sur le célèbre Laissez-moi danser de Dalida, la comédienne irradie. Épanouie à 70 ans, la figure incontournable d'Une famille formidable est fière de ses imperfections, reflets du temps qui passe. Mais comme toutes les femmes, Anny Duperey a ses complexes et certains l'ont poussée à avoir recours à la chirurgie esthétique, comme elle le révèle dans une interview accordée cette semaine à Gala.

Lorsque l'hebdomadaire lui demande sans détour si elle y a eu recours, Anny Duperey joue la carte de l'honnêteté, expliquant les raisons qui l'ont conduite à corriger certaines imperfections. "Oui, il y a quelques années. J'ai fait lifter mon cou et le bas du visage, mais j'ai gardé mes rides. Je l'ai décidé parce qu'on me suggérait de plus en plus régulièrement de porter une petite écharpe sur le tournage d'Une famille formidable", partage-t-elle avec Gala. Un complexe amplifié par des remarques répétées, ce qui a fini par virer à l'obsession.

Alors qu'elle aurait pu céder à la tentation de retoucher tout son visage, Anny Duperey n'est pas allée jusque-là. "Il n'est pas question de paraître plus jeune, de nier l'âge, mais juste de gommer quelque chose de disgracieux", confie la comédienne, qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps avec le scandale du Levothyrox.

