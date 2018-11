Anny Duperey et la chirurgie esthétique : "C'est légitime !"

Anny Duperey n'aime pas les tabous.

Invitée dans On refait la télé sur RTL dimanche 11 novembre 2018, la comédienne de 71 ans a accepté de parler de son rapport à la chirurgie esthétique. Sans tourner autour du pot, celle que l'on reverra prochainement dans la 15e et dernière saison d'Une famille formidable sur TF1 a assumé : "C'est pas un tabou pour moi ! Effectivement, c'est tout à fait légitime. Je crois que les présentateurs télé n'y échappent d'ailleurs pas non plus, tous les gens dont l'image est publique. (...) Je pense que c'est bien, c'est bien ! C'est un progrès de la science pour effacer des plis moches qui n'ont pas d'expression, par exemple." Toutefois, la comédienne populaire a vite reconnu qu'il fallait faire très attention et à n'avoir recours à ces opérations qu'avec parcimonie : "Il faut garder son âge quand même !"

Toujours très honnête, la comédienne a aussi révélé que c'était sur le tournage d'Une famille formidable qu'elle avait compris qu'elle devait avoir recours à la chirurgie après qu'on lui a demandé de mettre un foulard pour cacher son cou. "On me demandait ça oui, le cou, c'est le cou toujours oui. Et ça n'a aucune expression un cou... alors que les rides d'un visage bougent", s'est-elle rappelée.

