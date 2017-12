Anny Duperey et sa Famille formidable à la rencontre de son public !

Vingt-cinq ans déjà que la série de TF1 Une famille formidable fait le bonheur des téléspectateurs de TF1. À cette occasion est sorti le livre Une famille formidable 25 ans ! (aux éditions Michel Lafon), le 16 novembre dernier. Et les acteurs sont allés à la rencontre de leur public le week-end dernier à l'occasion d'une séance de dédicaces.

En effet, le 9 décembre dernier, Anny Duperey (Catherine Beaumont), Bernard Le Coq (Jacques Beaumont), Laura Salvatore (Marie Viguier), Alexandre Thibault (Julien), Axel Keravec (Louis), Marie Sambourg (Manon Beaumont), Geoffrey Sauveaux (Jérémie Beaumont), Kamel Belghazi (Nourredine Bensala), Cécile Caillaud (Audrey Beaumont), Roméo Sarfati (Nicolas Beaumont), Béatrice Agenin (Reine Grenier) ont fait le déplacement dans un Gilbert Joseph, à Paris. L'auteur Joël Santoni était également de la partie. Un bonheur pour les nombreuses personnes venues échanger un moment privilégié avec ce beau monde.

C'est le 5 décembre dernier que s'est achevée la saison 14 d'Une famille formidable, sur TF1. Et pour l'heure, on ne sait pas encore si la série sera renouvelée par la première chaîne. Mais, les audiences étant tout à fait convenables, on imagine que les Beaumont offriront encore de bons moments à leurs fans.