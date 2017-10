Anny Duperey : Nouvelle ambassadrice beauté à 70 ans

Anny Duperey a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps avec le scandale du Levothyrox, place à présent à la joie de vivre et à bien plus de légèreté. Parce qu'elle incarne depuis toujours le dynamisme, l'engagement et que le temps ne semble pas avoir d'emprise sur elle, la star incontournable d'Une famille formidable ne pouvait que susciter l'intérêt de Nivea. L'actrice de 70 ans est la nouvelle ambassadrice de la marque.

Star de la nouvelle publicité Nivea Vital réalisée par Lisa Azuelos (à qui l'on doit LOL ou Comme t'y es belle), d'ores et déjà disponible sur Gala.fr, Anny Duperey s'enthousiasme sur le célèbre Laissez-moi danser de Dalida, entourée d'autres femmes de son âge. Si la comédienne ne prononce pas un mot et n'expose pas une seule fois le produit dont elle est l'ambassadrice, sa joie de vivre transparaît dans le spot publicitaire qui prône une nouvelle approche de l'anti-âge. Nivea préfère le terme de co-ageing ("co-vieillissement" en français).

Avant de s'associer à Anny Duperey, en qui certains voient à la version française de Jane Fonda (égérie anti-âge de L'Oréal), Nivea a sollicité un panel composé de 2 000 femmes. "Dans notre plateforme d'études en ligne, l'actrice ressort comme l'une des personnalités préférées des Françaises. Les femmes l'aiment pour son dynamisme, sa gaieté, sa joie de vivre et elle correspond exactement aux valeurs du 'co-ageing' que nous voulions mettre en image", explique Morgane Jouot, responsable marketing Nivea pour la France et le Benelux, aux Échos.