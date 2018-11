Anny Duperey (Une famille formidable) critique l'évolution de son personnage

Lundi 19 novembre, TF1 donnera le coup d'envoi de la saison 15 d'Une famille formidable. A cette occasion, Anny Duperey et son partenaire Bernard Le Coq ont accordé une interview à nos confrères de Télé 7 Jours et ont accepté de dévoiler les drames de cette dernière saison. Attention, spoilers !

Pour commencer, Catherine souhaite divorcer, une intrigue que son interprète n'a pas vraiment comprise. "Ça a été un choc. Sincèrement, je n'ai pas vraiment compris l'évolution de mon personnage. Pourquoi cette volonté de Catherine de fuir le monde, alors que toute sa vie durant, elle n'a inspiré qu'à l'inverse. J'ai essayé d'arrondir les angles avec le metteur en scène, Nicolas Herdt, pour qu'elle reste la femme chaleureuse qu'elle a été pendant vingt-cinq ans", a confié l'actrice âgée de 71 ans.

Bernard Le Coq, qui joue son mari, a ajouté que "Jacques est abasourdi" et qu'il fera tout pour que ce divorce ne soit pas prononcé. En parallèle, il a expliqué que son personnage devra gérer le fait que son épouse se retrouve en prison après avoir été accusée de détournement de fonds. Après quoi, l'acteur de 68 ans a une fois de plus révélé pourquoi il a souhaité quitter la série : "J'ai vu mon ami Joël Santoni, qui est le créateur, l'inventeur, le papa de la série et mon ami, mourir au printemps dernier. Continuer sans lui m'était impossible."

Après son départ, il a été décidé qu'Une famille formidable tirerait sa révérence. Au Parisien, Anny Duperey a par exemple expliqué qu'elle ne se voyait pas continuer les tournages sans son acolyte et après la mort du créateur.