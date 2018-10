Anouar, son élimination polémique dans DALS : "Ça m'a fait un choc"

Samedi 6 octobre, lors du deuxième prime de Danse avec les stars, Anouar Toubali et Carla Ginola ont été éliminés alors que Basile Boli, Jeanfi Janssens et Vincent Moscato étaient les trois derniers du classement. Il n'en a pas fallu plus pour que des rumeurs de tricherie fassent surface. Si la star de Taxi 5 a déjà réagi à cette polémique, elle s'est exprimée plus en détail sur le sujet lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs.

"Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, ce n'est qu'un jeu... J'ai pas été victime de trucages comme j'ai pu le lire. Ma vie n'a pas démarré avec DALS et ne s'arrêtera pas avec DALS...", a notamment écrit Anouar Toubali il y a quelques jours sur sa page Instagram. Au site, il confirme : "C'était important pour moi de mettre les choses au clair auprès des internautes. Je sais de source sûre qu'il n'y a aucune tricherie au sein de l'émission. C'est un beau programme, j'y tiens beaucoup et ça me peine quand on le critique. Je soutiendrai Danse avec les stars quoi qu'il arrive."

Le comédien, en couple avec une belle brune, a ensuite tenté d'expliquer son élimination : "Je pense que les téléspectateurs se sont motivés pour les trois derniers du classement des juges. Quand j'ai vu que Terence et Fauve Hautot en faisaient partie, j'ai tout de suite compris que ça allait être compliqué. Fauve, c'est la star absolue de l'émission, elle joue à domicile. Et quand j'étais en compétition avec elle lors du face-à-face, j'ai clairement vu que je n'étais pas à leur niveau." Pour lui, les éliminations de samedi n'ont pas de rapport avec la popularité des "stars" puisque des candidats peu connus du grand public ont déjà gagné l'émission comme Loïc Nottet. "Honnêtement, je n'arrive pas à déceler le profil des votants, ça reste un vrai mystère", confesse-t-il ensuite.

Avoir été éliminé dès le deuxième prime est en tout cas une vraie déception pour Anouar. "J'ai été hyper déçu. Ça m'a fait un choc. Je ne pensais vraiment pas partir aussi rapidement. Depuis que j'ai commencé l'aventure, tout le monde avait bon espoir pour moi, et me disait que j'avais un bon niveau et j'ai fini par le croire", déclare-t-il. Dommage...